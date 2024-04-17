توفير 17 فرصة عمل للشباب ضمن برنامج «مشروعك» في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الاستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

تشجيع الشباب على إقامة المشروعات

وقال محافظ المنوفية، إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيرًا إلى أنه خلال شهر مارس وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل بتنفيذ 7 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و440 ألف جنيه.

أهمية الحملات الإرشادية

ووجه القائمين على برنامج مشروعك بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات إلى المتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد أبو ليمون حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.