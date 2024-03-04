شروط الحصول على قروض ميسرة من «مشروعك» في دير مواس بالمنيا

حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، الأوراق المطلوبة للحصول على قروض ميسرة من إدارة «مشروعك».

وقال مسؤول بإدارة التنمية المحلية والبشرية «مشروعك» في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة للحصول على القروض الميسرة تشمل:

- صورة بطاقة صاحب المشروع «الرقم القومي».

- صورة بطاقة الضامن.

- عقد إيجار المشروع.

- إيصال مرافق كهرباء ومياه شرب.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبة.

- ملف تأمينات وخطاب مرافق.

شروط الحصول على القرض

- أن يكون صاحب المشروع من سكان مركز ومدينة ديرمواس، التي تقع في أقصي جنوب محافظة المنيا.

- أن يكون المشروع من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

- ألا يكون صاحب المشروع قد حصل على قرض من أي جهة أخرى.

- أن يقدم صاحب المشروع دراسة جدوى كاملة للمشروع.

- أن يلتزم صاحب المشروع بسداد القرض في المواعيد المحددة، التي يجري الاتفاق عليها.

مميزات قرض مشروعك الميسر

- فائدة القرض بسيطة.

- مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات.

- يسمح القرض بتمويل شراء المعدات والأدوات اللازمة للمشروع.

- يسمح القرض بتمويل تكاليف التشغيل للمشروع.