حالتان خلال 24 ساعة.. مشاهد مرعبة لبلع اللسان في ملاعب تونس

رغم الشغف والمتعة التي تبعثها كرة القدم، إلا أنها تحمل وجهًا خفيًا، يخبئ العديد من المخاطر التي تراود نجوم تلك اللعبة، باعتبارها ضمن الألعاب الأعنف في العالم، والتي تحمل العديد من الاحتكاكات، ما قد يعرض حياة بعض اللاعبين للخطر، وهو مشهد جسدته مشاهد بلع اللسان التي شهدتها ملاعب تونس خلال 24 ساعة.. فماذا حدث؟

رعب في ملاعب تونس بعد انتشار حالات بلع اللسان

خلال 24 ساعة فقط سقط ضحيتين لحالات بلع اللسان في أندية مختلفة بملاعب تونس ما آثار حالة من الرعب بين اللاعبين وصفوف الجماهير وذويهم، خاصة أن ذلك حدث في وقت مقارب بشكل كبير، بحسب صحيفة «الصباح» التونسية.

ماذا يحدث في ملاعب تونس خلال 24 ساعة؟

تروي الصحيفة التونسية، تفاصيل سقوط لاعبين داخل الملعب بسبب ابتلاع اللسان، الأول يدعى علاء مزام لاعب الموج الرياضي، الذي سقط بعد خوض 35 دقيقة فقط، ليسقط بشكل مفاجئ دون أي حركة، ما جعل الجهاز الطبي يتحرك على الفور لمحاولة إسعافه، لكنه ظل في حالة حرجة حتى نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية المركزة من أجل متابعة حالته.

الحالة الثانية كانت لغيث البولاهمي، الذي واجه الأزمة ذاتها أثناء خوض مباراة مع فريقه الملعب الأفريقي، ليسقط على الأرض مغشيًا عليه بشكل مفاجئ ويفقد القدرة على التنفس ويليها فقدان كامل للوعي، حتى انتقل إلى المستشفى واستعاد وعيه بشكل كامل، لكن حالته لا تزال غير مستقرة ويحتاج للبقاء تحت الملاحظة.

بلع اللسان من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها لاعب كرة القدم، إذ تحدث نتيجة اصطدام قوي في الرأس أو الفك، مما يؤدي إلى فقدان الوعي وانزلاق اللسان للخلف، ما يتسبب في انسداد مجرى الهواء، ما بالتبعية يجعل اللاعب يتعرض لاختناق شديد وعدم القدرة على التنفس، وفي تلك الحالة نصح الأطباء بضرورة رفع الرأس إلى أعلى من أجل السماح للهواء للتدفق في الرئتين.