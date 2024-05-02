الكشف على 1361 مواطنا ضمن قافلة «حياة كريمة» في البحيرة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة.

قافلة طبية لأهالي البحيرة

ونشر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورا عبر «فيسبوك» منشورا توضح من خلاله أن القافلة استمرت لمدة يومين، وقدمت خلالها خدمات الكشف المجاني وصرف العلاج للأهالي، في مركز كوم حمادة، وقرية كفر زيادة.

وجاءت القافلة بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، وتكونت من 11 سيارة طبية مجهزة، تشمل أكثر من 10 تخصصات طبية، من أبرزها:

التخصصات الطبية

- الأطفال

- النساء والولادة

- العظام

- الأسنان

- التحاليل الطبية

- الباطنة

وغيره من الأقسام المختلفة.

وتمكنت حياة كريمة خلال هذه الأيام من تنفيذ الكشف على ما يزيد عن 1361 حالة، في التخصصات المتنوعة التي توفرها القوافل الطبية، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم الدعم الكامل للمواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات المختلفة.