وزير العمل يوجه بالاستمرار في جهود صناعة بيئة عمل تنموية بسيناء

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديريتي العمل في جنوب وشمال سيناء بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في المحافظين لتعزيز علاقات العمل في كافة مواقع الإنتاج والعمل، والإستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة، تساهم في عملية التنمية التي تشهدها سيناء.

إطلاق حملات السلامة والصحة المهنية

وتأتي توجيهات الوزير شحاتة، تزامُنًا مع إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى رقم 42 لتحرير سيناء التي حلت أمس الخميس الموافق 25-4-2024، ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة، قام منذ بداية عام 2023، وحتى الآن بالعديد من الجولات في جنوب سيناء، لدعم ملف العمل، بإطلاق حملات السلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص العمل، خاصة لذوي الهمم، وإفتتاح ملتقيات توظيف، ودورات تدريب مهني، وزيارة مشروع التجلي الأعظم، وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة، وقراره بتسليم عربة تدريب متنقلة، لتدريب بدويات منطقة سانت كاترين على المهن التراثية، والتي حظيت بإشادة من مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان خلال زيارته إلى تلك «العربة»، نهاية العام الماضي.

فرص العمل في سيناء

وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخرا عن إحصائية تفيد توفير فرص عمل لـ870 شابًا وفتاةً، منهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشأة، بشمال سيناء، وذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية من 2021 وحتى 2023، في قطاعات "الفنادق والتشييد والبناء والتعليم، وغيرها كما نظمت مديرية العمل هناك، ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف توعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومتناهية الصغر، وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.