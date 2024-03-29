أسهل طريقة لتنظيف الثلاجة.. تضمن جودة الطعام والرائحة الجيدة

تعتبر الثلاجة من أهم الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها، وتحتاج إلى التنظيف جيدًا من وقت لآخر لضمان حفظ الطعام، لكن في بعض الأحيان ومع مرور الوقت، تتراكم الأوساخ والبقع داخلها، مما قد يؤدي إلى ظهور الروائح الكريهة وانتشار البكتيريا، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على جودة الطعام وسلامته ورائحة المطبخ بالكامل؛ ولأن البعض يجد صعوبة كبيرة في تنظيف الثلاجة، فنستعرض أسهل طريقة لتنظيفها.

أسهل طريقة لتنظيف الثلاجة

ويمكن تنظيف الثلاجة بشكل سريع وسهل وضمان رائحة جيدة وحفظ جودة الطعام من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، حسب ما ورد في موقع «The clean life»، وهي:

1- افصل الثلاجة عن التيار الكهربائي:

قبل البدء، تأكد من فصل الثلاجة عن التيار الكهربائي لتجنب أي مخاطر.

2- اخرج جميع الأطعمة:

أخرج جميع الأطعمة من الثلاجة، وتأكد من التخلص من أي طعام منتهي الصلاحية.

3- نظف الأرفف والأدراج:

انزع الأرفف والأدراج من الثلاجة، وانقعها في ماء دافئ مع صابون غسيل الأطباق.

اتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلها جيدًا بالماء النظيف وجففها بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف الثلاجة من الداخل

4- نظف داخل الثلاجة:

امزج كوبًا من الخل الأبيض مع 4 أكواب من الماء الدافئ.

اغمس قطعة قماش ناعمة في هذا الخليط، ثم اعصرها جيدًا.

استخدمها لمسح جميع الأسطح الداخلية للثلاجة، بما في ذلك الجدران والأرضية والسقف.

5- نظف باب الثلاجة:

نظف باب الثلاجة من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

جففه بقطعة قماش ناعمة.

6- أعد الأرفف والأدراج:

أعد الأرفف والأدراج إلى مكانها بعد أن تجف تمامًا.

7- أعد توصيل الثلاجة بالتيار الكهربائي:

أعد توصيل الثلاجة بـ التيار الكهربائي، ثم ضع الطعام مرة أخرى.

نصائح للحفاظ على نظافة الثلاجة

ولكي تحافظ على ثلاجة منزلك نظيفة جميلة وذات رائحة جيدة، عليك اتباع النصائح التالية: