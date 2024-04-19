خطوات تنظيف العين من الأتربة والغبار في المنزل.. إليك الطريقة الصحيحة

العواصف الترابية من الظواهر المرتبطة بالتقلبات الجوية التي يشهدها الطقس هذه الأيام، وأضرارها لا تطول الجهاز التنفسي فقط، بل تهدد أيضًا صحة العين، وقد تصل إصابتها إلى «القيح»، أو على الأقل الالتهابات والاحمرار، نتيجة لدخول الأتربة والغبار داخلها، فما طريقة تنظيف العين من الأتربة؟

نصح الدكتور محمد عيد استشاري طب وجراحة العيون، خلال حديثه مع «الوطن»، بضرورة تنظيف العين بشكل دوري خلال فترة التقلبات الجوية التي ينتج عنها الأتربة والغبار الذي يدخل في العينين ويؤثر عليها بشكل كبير.

خطوات تنظيف العين من الأتربة والغبار

- الخطوة الأولى: يغسل الشخص يديه، ثم ينتقل إلى غسل عينيه، بشرط أن تكون بالماء البارد، قبل تجفيفها بقماشة نظيفة، بحسب عيد.

- الخطوة الثانية: حالة وجود أو رؤية أتربة عالقة في العين، يمكن أن يمرر الشخص منديل نظيف أو قماشة بلطف داخل العين، للتخلص من أي شيء عالق.

- الخطوة الثالثة: يسحب الشخص جفنه العلوي لأسفل بلطف، حتى يتدلى فوق رموشه السفلية، ويقوم بالرمش عدة مرات، ليتمكن من طرد جميع الأتربة من العين، عن طريق إفراز الدموع.

أعراض يجب زيارة الطبيب عند ظهورها

توجد بعض الأعراض التي حال ظهورها يجب على المصاب زيارة الطبيب المختص، تلك الأعراض هي:-

- عدم القدرة على فتح العين.

- صعوبة في الرؤية.

- ألم شديد في العين.

- احمرار الجزء الأبيض من العين.

- إفراز الدموع بشكل مستمر.

- في حالة عدم التمكن من تنظيف العينين بشكل سليم في البيت.