رئيس حزب الجيل عن تدشين مدينة السيسي في سيناء: تقدير شعبي لجهود الرئيس

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتأسيس اتحاد القبائل العربية الذي أطلقه المؤتمر الجماهيري الأربعاء الماضي في قرية العجرة جنوب سيناء، وضم ممثليين عن كافة القبائل العربية، لدعم الدولة ومساندتها فى مواجهة التحديات التي تهدد أمنها القومي.

إنشاء «مدينة السيسي» يعد قرارا شعبيا من أبناء سيناء

وأكد رئيس حزب الجيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار تحويل قرية العجرة إلى مدينة وتسميتها بـ«مدينة السيسي» هو قرار شعبي من أبناء سيناء؛ تقديرا للرؤية المتكاملة لتنمية وتعمير سيناء في كافة المجالات الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والسياحية التي نفذها الرئيس السيسي في العشر سنوات الماضية، وأنهت غربة سيناء بالأنفاق الستة التي ربطت الضفة الشرقية بالضفة الغربية، إضافة إلى ربطها بالقطار السريع القادم من أسوان ويمر بكل محافظات الجمهورية.

مدينة السيسي كبيرة وتتسع للمقيمين على الحدود المصرية في رفح

وأشار «الشهابي» إلى أن مدينة السيسي ستكون نقلة حضارية جديدة في أرض الفردوس، وستنتمي إلى مدن الجيل الرابع من حيث الرقمنة والخدمات، مشيرا إلى أن تأسيسها بقرار شعبي يؤكد المشاركة الشعبية في تنمية وتعمير سيناء واعتبارها قضية أمن قومي.