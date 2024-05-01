أحد مشايخ سيناء: تدشين مدينة تحمل اسم «السيسي» مبادرة شعبية وعرفان بالجميل

قال سامي الرقيعي، أحد مشايخ قبيلة الدواغرة، هناك تلاحم من القبائل من محافظات مصر، مشددًا على أن تأسيس اتحاد القبائل العربية الذي سيكون له دور في مساعدة الدولة في جميع الأصعدة والمناطق وبالأخص المناطق الحدودية، لتكوين منظومة تسعى لرفعة هذا البلد.

سيناء في قلب مصر وقلب الرئيس

وأوضح «الرقيعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أنه لا يجرى أي تمييز والتعارف حدث اليوم في سيناء هذه البقعة الطاهرة والظاهر إنها نائية ولكنها في قلب مصر وفي قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف عن تفاصيل تدشين مدينة جديدة من الجيل الرابع سيُطلق عليها اسم «الرئيس السيسي»، مشددًا على أن هذا القرار جاء شعبيًا من أجل سيناء عرفان بالجميل لجهود الرئيس المبذولة خلال العقد الماضي بداية من عام 2014 وحتى الآن، موضحًا أن اتحاد القبائل العربية كان يحمل فرحة بالغة بإطلاق اسم الرئيس السيسي على المدينة الجديدة.

ونوه بأن سيناء شهدت تنمية عمرانية كبرى، وهناك سهولة ويسر في الوصول إلى مناطق كانت معقل الإرهابيين وكانت صعبة المنال، مؤكدًا أن عبور أنفاق السويس والطرق في سيناء سهل الكثير على الحركة والوصل للعديد من المناطق في سيناء بعد أن كانت هذه المناطق معقل للإرهاب.