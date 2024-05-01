خالد أبوبكر يعلق على تدشين مدينة تحمل اسم الرئيس السيسي: قرار سيناوي

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على إعلان اتحاد القبائل العربية تدشين مدينة من الجيل الرابع في سيناء تحمل اسم «الرئيس السيسي»، قائلا: إنه كان هناك احتفالية كبرى في شمال سيناء، التي تحرص عليها الدولة المصرية بمشاركة الشخصيات العامة والقيادات، وهذا المشهد هو عودة الحق لأصحابه مرة أخرى.

معركة التنمية في أراضي سيناء لا تقل أهمية عن الحرب

أوضح «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أن معركة التنمية في أراضي سيناء لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب، منوهًا بأن أهالي سيناء هم مدنيين يحاربون بجانب القوات المسلحة والشرطة.

وتابع: «بعد 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي، أخيرًا حد فكر يكتب حاجة باسمه.. أهل سيناء هم الذين أطلقوا اسم الرئيس السيسي على مدينة.. ولا أعرف إذا كان مصدره شعبية أم رسمية؟.. لكن الواقع وفقًا لمصادر صحفية نحن أمام مدينة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي».