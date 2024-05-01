مهدي العمدة: تدشين مدينة السيسي في عمق سيناء تحمل رسالة مهمة

قال مهدي العمدة، نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بقطاع غرب الدلتا، إنهم جاءوا إلى سيناء أقصى شرق البلاد في هذه البقعة التي شهدت العديد من الأحداث التاريخية، موضحًا أنهم يؤيدون القيادة السياسة في جميع الخطوات التنموية، والقرارات على المستويين الداخلي والعالمي.

سيناء كانت تشهد وجود الخلايا الارهابية

أوضح «العمدة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه في هذه البقعة من سيناء، التي كنت تشهد وجود الخلايا الارهابية تم القضاء عليها، وتحولت لمشروعات تنموية، قائلًا: «نرى مشروعات استثمارية ومنها مدينة السيسي الجديدة وإعمارها لصالح أبناء سيناء».

جئنا لتدشين مجلس القبائل

وتابع: «جئنا لتدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية لكي نرسل رسالة للعالم أن هذه المنطقة تم تحريرها وأنها آمنة بفضل سواعد أبناءها الشرفاء»، مشيرًا إلى أن تدشين مدينة السيسي في عمق سيناء رسالة بأن هذه الارض يمتلكها مصريين ونحتفل جهارا نهارا على الحدود الشرقية.

وشدد على أن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة بناءه.