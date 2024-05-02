نائب رئيس «عمال مصر»: زيادة أجور القطاع الخاص يرسي مبدأ العدالة بين كل الفئات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن احتفالية عيد العمال تأتي كل عام، لتقدير عمال مصر، لأنهم سواعدها، والأساس في كل عمل أو مشروع قومي أو تنموي تقوم به الدولة.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة تسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للعمال في مختلف الفئات، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى قرار زيادة الحد الادنى للأجور إلى 6000 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص، لإرساء العدالة والمساواة بين كل الفئات العمالية المختلفة.

مساندة العمال

وأكد نائب رئيس عمال مصر أن العمل هو شعار المرحلة القادمة، وذلك حتى تستمر عجلة التنمية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، ولن تستمر بالصورة التي نريد إلا بمساندة العمال، لأنهم أصحاب دور كبير في هذه العملية، مؤكدا أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد اهتماما كبيرا بالعمال من مختلف الفئات، وذلك حتى تستمر عملية التنمية.