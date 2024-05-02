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عاجل.. السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد العمال

كتب:

شريف سليمان
11:15 ص | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية عيد العمال، وذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

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بقلم شريف سليمان