عاجل.. السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد العمال كتب: شريف سليمان 11:15 ص | الخميس 02 مايو 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية عيد العمال، وذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد قليل.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال ويفتتح عددا من المشروعات أحد مشايخ سيناء: تدشين مدينة تحمل اسم «السيسي» مبادرة شعبية وعرفان بالجميل خالد أبوبكر يعلق على تدشين مدينة تحمل اسم الرئيس السيسي: قرار سيناوي قبيلة الترابين: رئاسة السيسي الشرفية لاتحاد القبائل العربية تشرفنا مهدي العمدة: تدشين مدينة السيسي في عمق سيناء تحمل رسالة مهمة رئيس شيوخ القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي أحد مشايخ قبيلة الترابين: سيناء في قلب مصر وموقع مدينة السيسي أبلغ رسالة للعالم السيسي احتفالية عيد العمال بقلم شريف سليمان