«هايير» تستهدف إنتاج مليون جهاز منزلي في أول مرحلة بالمجمع الصناعي الجديد

أعرب سون يو جون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية عن ترحيبه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب حضوره لمقر مجمع هاير مصر الصناعي، بمناسبة احتفالية عيد العمال.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية في كلمته باحتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اليوم يشرفنا حفل افتتاح مجمع هاير مصر الصناعي الرئيس السيسي والسفير الصيني، هذا المشروع العملاق نتاج دعم حكومتي مصر والصين الذي يتنامى بفضل التعاون الوثيق الناتج عن عمق العلاقات بين البلدين، وجرى إنجاز هذا المجمع في فترة زمنية وجيزة».

وواصل: «تعتبر وتيرة بناء المجمع الصديق للبيئة هي الأسرع بين مجمعات هاير السابقة»، مشيرًا إلى أنَّ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أهم الأسواق لشركة هاير في العالم.

وأشار إلى أنّ افتتاح اليوم يعبر عن الاهتمام البالغ كبداية مرحلية لمشروعات عملاقة مماثلة في مصر والمنطقة، كما أن هذا المجمع هو الأول من نوعه الصديق للبيئة ويتضمن صناعات مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل دعم الحكومة المصرية وحصول المصنع على الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد، وخرجت العينة الأولى، إذ استغرق الأمر أقل من عام منذ وضع حجر الأساس.

واستكمل: «بذلك يصبح الأسرع في الافتتاح والإنتاج بسرعة قياسية من بين مجمعات هاير السابقة حول العالم ويهدف إلى أن يصبح الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية في مصر ويبلغ إجمالي الاستثمار في المجمع 125 مليون دولار أمريكي».

ولفت إلى أنَّ المرحلة الأولى تشمل خط إنتاج تكييف وغسالة وتلفزيون ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية ما يقرب من مليون وحدة، وخلق المجمع أكثر من 20 ألف فرصة عمل محليًا، ويهدف المجمع إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية.