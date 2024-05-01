قبيلة الترابين: رئاسة السيسي الشرفية لاتحاد القبائل العربية تشرفنا

قال الشيخ يوسف العرادي، أحد شيوخ قبيلة الترابين بسيناء، إن تحالف القبائل العربية يعد تكملة لدور المجلس القومي للقبائل العربية، من أجل إبراز دور أهالي سيناء، الذي يعد إضافة لتكملة الدور التنموي مع رئيس الجمهورية، والشيخ إبراهيم العرجاني، متابعًا: «يشرفنا أن يكون الرئيس السيسي رئيس شرفي لاتحاد القبائل العربية».

استهداف التنمية في سيناء

أضاف العرادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المرحلة الحالية هي استهداف المشاريع التنموية في سيناء، لافتًا إلى ضخ أكثر من 400 مليار جنيه لخدمة 3 ملايين مواطن، الحدث الأضخم عبر التاريخ المعاصر، وما يحدث الآن، تكملة لزيادة الأمن والأمان وتطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع: «نحن الآن نصنع مدينة جديدة لأهالي سيناء، بعد كسر حاجزي الذعر والإرهاب، وأصبحت سيناء الآن آمنة بشكل كلي، الإرسال يعمل في المنطقة بشكل جيد».