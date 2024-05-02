مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات النقل الخفيف: ننتج ربع مليون وحدة سنويا

قال محمد وفائي مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف إنَّ هذا المصنع هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا «نحتفل اليوم بإنتاج أول محرك مصري، المصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ربع مليون محرك سنويا».

وأضاف وفائي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نسبة المكون المحلي 70% بمدخلات إنتاجية مصرية ويصل عدد العمالة إلى 120 عاملا، وتمّ نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري، وتمّ الانتهاء من تدريب الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج بواقع 5 مراحل، واجتاز المحرك اختبارات الجودة كافة».