الاعتراف مقابل السجن 30 عامًا.. أب أجبر ابنه على ممارسة الرياضة حتى الموت

جريمة تهز القلوب، بطلها أب فقد عقله وتجرد من معاني الإنسانية، بعدما أجبر طفله الذي لم يتخطى الـ6 سنوات على ممارسة رياضة عنيفة، فاقت قدرة عضلاته وجسده، ليفقد حياته على إثرها ويتعرض الأب إلى المحاكمة على تلك الجريمة.. فماذا حدث في تفاصيل تلك الحادث الآليم؟

تفاصيل صادمة لأب قتل ابنه بسبب ممارسة الرياضة

حالة من الجدل والغضب لم تهدأ ضربت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات المنقضية، بعدما تداولت الصحف تفاصيل محاكمة أب أجبر ابنه على ممارسة الرياضة بشكل عنيف حتى الموت، وذلك بعدما رفض عرض المحكمة الإقرار بجريمته مقابل السجن 30 عامًا فقط، أو الاستمرار في التحريات ومذاكرة أوراق القضية وانتظار حكم المحكمة، بحسب صحيفة «asbury park press».

الطفل كوري ميتشولو، صاحب الـ 6 سنوات، قتل على يد والده كريستوفر جريجور، صاحب الـ31 عاما، بعد إجباره على ممارسة الرياضة بشكل مكثف، من خلال وضعه على مشاية رياضية بسرعة كبيرة جدًا، وكلما سقط الطفل من شدة السرعة أجبره على العودة بشكل عنيف، ما أثار حفيظة الجميع بعد انتشار الفيديو وتفاصيل الحادث القاسي.

تعود جذور هذه المأساة إلى خلافات بين كريستوفر وزوجته السابقة برينا ميتشولو حول حضانة ابنهما، الأمر الذي جعل الأب ينتقم من الأم بهذا الشكل العنيف، وهو ما جرى سرده في المحاكمة للأب، من قبل زوجته السابقة.

الحادث يعود إلى أكثر من 3 سنوات، إذ بدأ باتهام الأب باستخدام العنف ضد الطفل، قبل أن يتسبب في قتله قبل أقل من عامين، لكن تسريب الفيديو في الساعات الماضية، فتح القضية مجددًا، خاصة أن أولى جلسات المحاكمة كانت قبل ساعات قليلة، والتي كشفت تفاصيل جديدة في الحادث.

الصدمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تشريح الجثة أظهر العديد من الأزمات الأخرى التي عانى منها الطفل وتسببت في وفاته، إذ أظهر التشريح وجود إصابات حادة في قلب كوري وكبده، بالإضافة إلى التهاب حاد وتعفن الدم، ولم يحدد التقرير طريقة الوفاة بشكل قاطع، لكنه أشار إلى وجود إصابات حادة في الصدر والبطن، تمزق في القلب، كدمة في الرئة اليسرى وتمزق وكدمة في الكبد.