رسائل الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال.. بينها رفع إعانات الطوارئ لـ1500 جنيه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، عدّة توجيهات للحكومة، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، كحد أدنى للعامل.

رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال

- التمسك بحقوق عمال مصر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

- تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف لبحث التحديات التي تواجه إنشاء بيئة عمل سليمة.

- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل.

- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

- زيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه.

- تعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية.

- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل.

- قيام وزارة العمل بالعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

- زيادة معدلات تشغيل النساء.