السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر: تضحياتكم سيخلدها التاريخ في سجل الشرف

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، خلال احتفالية عيد العمال، من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، قائلا: «لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاب وتحديات كبيرة، ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها، لولا ما قدمتوه من تضيحات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف، في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار وصانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين».

وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية، التي نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»: «خالص شكري واعتزازي وتقديري، كل عام وأنتم بخير، ومصر في رفعة وتقدم وازدهار ودائما وأبدا.. تحيا مصر».