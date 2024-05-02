محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تعاني من مشكلة صحية وتحتاج إلى جراحة

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لحالة السيدة فتحية علي المقيمة بشارع الإمام الغزالي في حي إمبابة، والتي تعاني من مشكلة مرضية في القلب والمخ وبحاجة إلى رعاية طبية.

ووجّه راشد أجهزة المحافظة ومديرية الشؤون الصحية، بتوفير الراحة للمريضة التي نقلت إلى مستشفى المعلمين في الجزيرة بمنطقة الزمالك لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير سبل الرعاية الصحية لها.

وكلّف المحافظ ببحث مطالب المريضة مع المتابعة الدورية للحالة لحين تمام شفاءها وعودتها للمنزل.

وقال اللواء أحمد راشد إنّ المحافظة لا تدخر جهدا لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.