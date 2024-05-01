غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة لتعديها على حرم الطريق العام في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شرطة المرافق وحي الهرم بتكثيف حملات الرقابة على طريق المريوطية ورصد مخالفات المقاهي والمحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد تلقي شكاوى من مواطنين خلال جولته بطريق المريوطية.

وعلى الفور شنّت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة لتعديها على الطريق العام وتعطيل حركة المارة والمركبات وإزعاج المواطنين على مدار اليوم.

إيداع المضبوطات في مخازن الحي

وذكرت محافظة الجيزة في بيان، أنّه جرى مصادرة حالات التعدي وإعادة الحركة في الشارع إلى طبيعتها، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المحال والمقاهي على الطريق العام.