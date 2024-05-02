ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من عدد من المواطنين، بتضررهم من سيدتين وعامل في مقهى، وموظف بالمعاش، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتهمة النصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه، تم تحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا «بطاقات خصم مسبقة الدفع» تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم الكروت أو رد المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.