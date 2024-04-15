ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، من عامل بتضرره من «شخص، مقيم بدائرة القسم»، نصب عليه وتحصل منه على مبلغ مالي نظير تسفيره إلى خارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأنّ المشكو في حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على «160 جواز سفر خاصة ببعض الأشخاص راغبي السفر للخارج - 8 أكلاشيهات خاصة ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات».

بمواجهته، أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للخارج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.