البابا تواضروس يغسل أرجل الأساقفة والرهبان ضمن صلوات خميس العهد (صور)

غسل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أرجل الأساقفة والرهبان، ضمن صلوات خميس العهد التي ترأسها في دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، إذ إن ذلك طقس كنسي معتاد خلال خميس العهد.

جاء ذلك بعدما ترأس البابا تواضروس صلاة اللقان وقداس خميس العهد، بدير القديس مارمينا العجائبى في كينج مريوط غرب الإسكندرية، التي تُقام ضمن طقوس اسبوع الآلام، وذلك بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، بحضور شعبي محدود من عمال الدير وطالبي الرهبنة، حيث إن الدير أوقف الزيارات خلال أسبوع الآلام.

طقس صلوات خميس العهد

وانطلقت صلوات خميس العهد، بصلاة جزء من البصخة في طقس الصباح الباكر، وبعدها تصلى صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة الثالثة والسادسة والتاسعة التي تصلى خلال أسبوع الآلام الذي انطلق مع أحد السعف، ثم أعقبها صلاة اللقان التي يلبس فيها الكهنة والشمامسة ملابس الخدمة وتبعها رشم الماء في الأرجل تذكاراً لغسل السيد المسيح أرجل التلاميذ، وهو ما يفعله الأساقفة والآباء الكهنة في الكنائس أسوة بالسيد المسيح.

طقس غسل الأرجل

فيما غسل الأساقفة أرجل الكهنة، وبالتبعية يغسل الكهنة أرجل الشمامسة والشعب في سائر الكنائس كتطبيق عملي للطقس الذي وضعه السيد المسيح.