لماذا سمي خميس العهد بهذا الاسم؟.. أسقف كنائس وسط القاهرة يكشف السبب

تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك» بخميس العهد اليوم، الذي يعد أحد الأعياد في الكنيسة المرتبطة بالسيد المسيح إذ يعد هذا اليوم يوم العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه قبل القبض عليه، كما شهد عدة أحداث مهمة منها غسل أرجل التلاميذ وتأسيس سر الإفخارستيا، أحد الأسرار السبعة في الكنيسة.

لماذا سمي خميس العهد بهذا الأسم؟

وتلقى الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، خلال برنامجه عقيدتي، سؤالا حول لماذا سمي خميس العهد بهذا الاسم؟، قائلا إن السيد المسيح في هذا اليوم قد أسس سر الإفخارستيا، أحد الأسرار السبعة في الكنيسة، والذي يمثل عهدا جديدا في المسيحية حيث أقام المسيح مع تلاميذه في هذا اليوم العشاء الأخير، وقد استلمت الكنيسة في تلك الليلة ذبيحة العهد الجديد بحسب الاعتقاد المسيحي.

سبب تسمية خميس العهد بهذا الاسم

وأضاف الأنبا رافائيل خلال رده على سؤال لماذا سمي خميس العهد بهذا الاسم؟، أن العهد المقصود به هنا هو ميثاق وفترة زمنية جديدة حيث انتهى العهد القديم وبدأت حقبه زمنية جديدة بصلب المسيح.

وتقيم الكنائس اليوم، القداسات للاحتفال بخميس العهد حيث يعد أقصر قداس في طقس الكنيسة حيث تمنع الكنيسة بعد الطقس المعتادة في القداس خلال أسبوع الآلام، ويسبق صلاة القداس صلاة لقان خميس العهد وطقس غسل أرجل الكهنة والرهبان.