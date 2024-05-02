ترتيبات صلوات خميس العهد.. تتكون من 3 أجزاء اعرفها

تقيم الكنائس المصرية، اليوم، قداس خميس العهد 2024، أول قداس في أسبوع الآلام عقب قداس أحد الشعانين، والذي يتضمن عدد من الطقوس والتي تميزه حيث تصلي فيه الكنيسة صلوات البصخة وطقس اللقان، والقداس، كما يتضمن اليوم غسل البابا أرجل الرهبان، وكذلك كبير الكهنة للكهنة الأصغر.

ترتيبات صلوات خميس العهد

وقال القس تواضروس كامل، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بالزقازيق، أن ترتيبات صلوات خميس العهد تقسم إلى 3 أجزاء هي:

- صلاة باكر وتستمر حتى التاسعة تكون الصلاة في الخورُس الثاني، وتبدأ النبوات قبطياً وعربياً من سفر الخروج-اشعياء النبي-حزقيال النبي، ثم تنتقل الصلاة للخورُس الأول.

- وتضمن ترتيبات صلوات خميس العهد صلاة الكنيسة لقان خميس العهد حيث يرتدي الكهنة والشمامسة ملابس الخدمة وتبدأ صلاة اللقان في موضع اللقان في الخورُس الثاني، وكذلك يقوم البابا بغسل أرجل الرهبان والأساقفة والكهنة في الدير حيث يترأس الصلاة.

- ثم تصلي الكنيسة قداس خميس العهد الذي تأسسه فيه سر الإفخارستيا، وهو أقصر قداس في الكنيسة، في إطار ترتيبات صلوات خميس العهد.

وتواصل الكنائس المصرية إحياء أسبوع الآلام 2024 والذي تحتفل به الكنيسة منذ يوم السبت الماضي المعروف باسم «سبت لعازر» وحتى يوم الجمعة العظيمة والاحتفال في اليوم التالي بسبت النور وإقامة قداسات عيد القيامة المجيد مساء اليوم، لتحتفل الطوائف المسيحية يوم الأحد 5 مايو بعيد القيامة 2024.