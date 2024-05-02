«بث مباشر».. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بكينج مريوط اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس خميس العهد، صباح اليوم، بدير مارمينا كينج مريوط، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والرهبان.

ويُعد قداس خميس العهد هو القداس الأول بـ«أحد الشعانين»، حيث تمتنع الكنيسة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من أسبوع الآلام عن إقامة القداسات ورفع البخور، ويبث قداس خميس العهد عبر القنوات الفضائية القبطية، والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة والمركز الإعلامي.

طقس قداس خميس العهد

ويعتبر قداس خميس العهد هو أقصر قداس في السنة إذ يقدم الحمل صامتاً، أحد طقوس القداس، وبلا مزامير ولا تحليل ولا هيتنيات ولا كاثوليكون (أي رسائل الجامعة) ولا أبركسيس (أي سفر الأعمال) ولا صلاة صلح ولا مجمع ولا ترحيم. وتكون البركة دون وضع يد ودون قبلة مقدسة بالأيدي وآجيوس سنوي ومزمور الإنجيل سنجاري (أي بلحن الفرح) ويكمل سنوي، كما تقال النبوات والمزمور أدريبي (أي بلحن الحزن) والإنجيل بلحن البصخة، بحسب دير السيدة العذراء السريان.

غسل الأرجل في قداس خميس العهد

ويتضمن طقس قداس خميس العهد، غسل كبير الكهنة في الكنيسة أو بابا الأقباط أرجل الرهبان أو الكهنة في الكنيسة ورش الحاضرين بماء اللقان حيث يتم عمل لقان قبل بدء القداس.

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إن خميس العهد يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة، ويتوسط عيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد الذي تحتفل به الكنيسة يوم الأحد المقبل 5 مايو.