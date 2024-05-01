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وزيرة التضامن تكرم الشركة المتحدة وأبطال دراما 2024 

كتب:

كريم روماني
10:25 م | الأربعاء 01 مايو 2024
نيفين القباج وزيرة التضامن

نيفين القباج وزيرة التضامن

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، عددًا من الفنانين وصناع الدراما الرمضانية، على هامش مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.

وتضمن قائمة المكرمين التالي:

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

- تسلم التكريم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة

تكريم أبطال مسلسل حق عرب 

- الفنانة القديرة دينا فؤاد 

- الفنانة سلوى عثمان

- الفنانة كارولين عزمي 

- محمود حمدان مؤلف عمل مسلسل حق عرب 

- المنتج الفني محمود كمال 

- المنتج تامر مرسي (وتسلم الدرع محمود كمال)

تكريم أبطال مسلسل كامل العدد 

- الفنان شريف سلامة 

تكريم مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار المخرج هاني خليفة 

تكريم عدد من الشخصيات

- الإعلامي محمد هشام لدوره في مناهضة قضية تعاطي المخدرات

- الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.