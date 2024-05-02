وزيرة التضامن تشكر «المتحدة»: تسعى إلى إنتاج دراما مسؤولة ورشيدة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان 2024، وسعيها المستمر نحو الوصول لدراما مسئولةٍ ورشيدةٍ، في تناولها لمختلف القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها قضية التعاطي والإدمان.

وأوضحت الوزيرة، أن مع هذا الجهد الدرامي، تواكب جهد إعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال شهر رمضان الماضي، حيث استثمر الصندوق التفاف الأسرة المصرية حول الأعمال الدرامية، وأطلق حملة إعلامية تحت شعار «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، وشاهدها خلال 20 يومًا، ما يقرب من 26 مليون مُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، كما توجهت بالشكر لشركة «ميديا هب» على تنفيذ حملة «أنت أقوى من المخدرات»، لصندوق مكافحة الإدمان.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكرمت وزيرة التضامن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لسعيها المستمر نحو الوصول لدراما مسؤولةٍ ورشيدةٍ، في تناولها لمختلف القضايا الاجتماعية، وعلي رأسها قضية التعاطي والإدمان، وتسلم درع التكريم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان - 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.‏