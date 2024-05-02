«الغرف السياحية» تنفذ مشروعا جديدا لتحديد متطلبات سوق العمل

أعلنت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي، الذي يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعلياً لسوق العمل بما يتناسب والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي، وفي ظل التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك من خلال منشور عممته غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية على كافة فنادق الجمهورية.

تعميم بيان على المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية

وطالبت الخطيب خلال المنشور، بضرورة تعميم استبيان إلكتروني على المنشآت الأعضاء في الغرف السياحية الـ5 التابعة للاتحاد، وهى غرف «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - السلع السياحية» لتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب تطوير المعايير المهنية الخاصة بها.