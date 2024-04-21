غلق باب الترشح بانتخابات الغرف السياحية.. وحسم مقاعد «السلع» بالتزكية

أغلق في تمام الساعة 4 عصر اليوم باب الترشح لانتخابات الغرف السياحية الـ5 ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، في غرفة العاديات والسلع السياحية.

وأعلن علي غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، فوز كل من علي غنيم، وإبراهيم القماطي، وجودة الشاعر، وأمير فايد، وباسم رزق زكي، وصلاح إبراهيم محمد علي، وعلي عبدالمجيد محمد، بمقاعد مجلس الإدارة الـ 8 بالتزكية، وذلك لعدم تقدم غيرهم من المرشحين.

غرفة السلع السياحية

وأعلن «غنيم» فوز كل من محمد مصطفى محمد عبد المجيد، ولمعي إبراهيم لمعي إبراهيم، ومريم حلمي ساويرس، وناصر صلاح حنا، وحسن محمد حسن علي، وأيمن ظريف عازر، ومراد رشاد شنودة، وفوزية عبد الخالق محمد، وأيمن سمير كامل عبد المسيح، وياسر عبدالنبي رمضان، بمقاعد مندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، التي تبلغ 10 مقاعد.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وفى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكّد علي كامل منصور عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن عدد الذين تقدموا لعضوية مجلس إدارة الغرفة بلغ 13 مرشحًا ستجرى الانتخابات فيما بينهم يوم 22 مايو المقبل، لاختيار 8 أعضاء فقط منهم بمجلس الإدارة، موضحًا أن المتقدمين للترشح هم: «عادل المصري- علي كامل منصور- هشام عبدالله- هشام وهبة- ياسر التاجوري- بيرج توميسيان- سامح عبدالعال- عبدالمنعم محمد ربيع- محمد إمبابي- شريف صادق».

غرفة شركات السياحة

وفي غرفة شركات السياحة تقدم لمقاعد مجلس الإدارة الـ8 كل من: «باسل السيسي، ووليد خليل، ويسري سعودي، وأحمد إبراهيم، وعلاء الغمري، ومحمد الجندي، وتامر الشاعر، ونادر عياد، وكريم المنباوي، ومهند فليفل».

غرفة المنشآت الفندقية

وفى غرفة المنشآت الفندقية، أعلن علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة حاليًا عدم ترشحه للانتخابات، التي ستجرى يوم 22 مايو المقبل.