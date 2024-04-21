«الغرف السياحية»: تباطؤ في إصدار تأشيرات العمرة وبعض الشركات ترجئ تنفيذ الرحلات

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك تباطؤا في إصدار تأشيرات العمرة من وزارة الحج والعمرة السعودية بداية من شهر شوال الجاري.

ولفت إلى أن العديد من شركات السياحة المصرية لم تتحصل على كامل التأشيرات التي طلبتها خلال هذا الشهر، مرجعا ذلك إلى تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة على كافة الدول بداية من الشهر الجاري.

رحلات عمرة خلال شهر شوال الجاري

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة المصرية التي أعلنت عن تنظيم رحلات عمرة خلال شهر شوال الجاري بدأت في إبلاغ العملاء بوجود إبطاء في حركة إصدار التأشيرات وذلك لتخييرهم ما بين إلغاء تلك الرحلات أو إرجائها لحين بداية موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446.

موعد انتهاء موسم العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت منشورا في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن موسم العمرة الحالي سينتهي يوم 23 مايو 2024 الموافق يوم 15 ذو القعدة من عام 1445 هجريا.