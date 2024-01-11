لموظفي «التأمينات».. احذر مساعدة أصحاب الأعمال للتهرب من التزاماتهم

يلجأ بعض عديمي الضمير من أصحاب الأعمال إلى التحايل على القانون، من خلال أي ثغرات، لعدم إعطاء العمال حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور المصري، ويعاونهم في هذه الجريمة بعض ممن لهم علاقة بالعاملين في الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قانون التأمينات الاجتماعية

أوضح إيهاب الزياتي المحامي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يعاقب موظف الهيئة في حالة مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته، أو إفشاء أسرار العمل التي تساعده على ذلك، مشيرا إلى أن المادة 169 من القانون ذاته، تعاقب الموظف بحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، حال ارتكابه جريمة إفشاء أسرار العمل التي تساعد أصحاب العمل على التهرب من التزاماتهم القانونية، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

الأجور الحقيقية

وأشار «الزياتي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المادة 168 من قانون التأمينات، تعاقب المسؤول الإداري أو المختص الذي لم يتقدم للاشتراك عن عماله الخاضعين لأحكام القانون في التأمينات بالمدد والأجور الحقيقية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‏.‏