«زراعة المنوفية»: ارتفاع حصيلة توريد القمح بالمحافظة إلى 47 ألف طن

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ارتفاع معدل استقبال وتوريد القمح إلى 46 ألف طن و644 كيلوجرامًا خلال الأيام الماضية، وذلك في 13 صومعة وشونة وهنجر الموزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كفاءة وجودة محصول القمح

وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محصول القمح هذا العام يتميز بالكفاءة والجودة فضلًا عن الإنتاجية العالية في جميع الأراضي، ويرجع ذلك إلى التربة الخصبة التي تتمتع بها أرض المحافظة على مر السنوات، إضافة إلى المناخ المعتدل، مشيرا إلى أنّ المساحة المنزرعة تبلغ 99 ألفًا و967 فدانًا و20 قيراطًا.

فرحة المزارعين أثناء الحصاد

وقال السيد حسان أحد المزارعين، إن الإنتاجية هذا العام ممتازة وسعر التوريد الذي وفرته الدولة أسعد الفلاح المصري، وأنّ ليلة حصاد محصول القمح تكون عيد للمزارعين في المنوفية لأنها تعوض الفلاح عن المشقة والتعب خلال شهور الزراعة، وأنّ متوسط إنتاج الفدان هذا العام يتراوح بين 20 و25 أردبًا.