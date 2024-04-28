زيادة الإقبال على توريد القمح 2024 بالمحافظات.. ولا إجازات في الصوامع

يزداد الإقبال على توريد القمح 2024 في كافة المحافظات اليوم تلو الآخر، بزيادة حصاد محصول الذهب الأصفر، فيما تفتح أبواب الصوامع أمام المزارعين لمدة 12 ساعة يوميًا، وخلال الإجازات الرسمية، حتى انتهاء موسم توريد القمح 2024 في شهر أغسطس المقبل، كما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق.

تفاصيل توريد القمح 2024 للصوامع والشون

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، آخر تفاصيل توريد القمح 2024 للصوامع والشون، وإجمالي ما تم توريده إلى الآن، فضلًا عن موعد انتهاء موسم توريد القمح 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

توريد 34 ألفًا طنًا بالفيوم

أوضح المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجمالي ما تم توريده للصوامع والشون حتى أمس السبت الموافق 27 أبريل الجاري من الذهب الأصفر، ضمن موسم توريد القمح 2024، بلغ نحو 34 ألفًا و601 طنًا، مُوضحًا إنّ الصوامع تفتح أبوابها يوميًا أمام الموردين والتجار والمزارعين حتى في أيام العطلات الرسمية.

طفرة في توريد القمح بالدقهلية

وأوضحت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، إنّ إجمالي ما استقبلته الصوامع والشون منذ بدء توريد القمح 2024 وحتى أمس السبت 27 أبريل بلغ نحو 91 ألفًا و622 طن و179 كيلو، فضلًا عن توريد خارج المحافظة بلغ نحو 3 آلاف و745 طن و650 كيلو، وأقماح محلية لإنتاج التقاوي بلغت 157 طن و785 كيلو.

وكشفت المديرية، إنّ توريد القمح 2024 للبنك، ومطاحن شرق الدلتا، ومطاحن جنوب القاهرة، والصوامع جاءت كما يلي:

البنك.. استقبل نحو 20 ألفًا و19 طن و765 كيلو منهم 19 ألفًا و866 طن و342 كيلو بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و146 طن و672 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط، و6 آلاف و751 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

مطاحن شرق الدلتا.. الإجمالي 31 ألفًا و894 طن و787 كيلو، منهم 31 ألفًا و565 طن و866 كيلو بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و309 طن و176 كيلو بدرجة نقاوة 23، و19 طن و745 كيلو بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

مطاحن جنوب القاهرة.. استقبلت 1654 طن و807 كيلو، منها 1650 طن و277 بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و4 آلاف طن و530 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط.

الصوامع.. استقبلت نحو 38 ألفًا و52 طن و838 كيلو، منها 37 ألفا و970 طن و1598 كيلو بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و79 ألفًا و60 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط، و3 آلاف و620 كيلو بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

هل توريد القمح إجباري أم لا؟

وأعلنت مديريات التموين بمختلف المحافظات، في بيان لها، إنّ توريد القمح إجباري وليس اختياري، لكن هناك زيادة في الإقبال على عملية التوريد، بعدما رفعت الحكومة سعر أردب القمح 2024 بقيمة 500 جنيه عن العام الماضي.

سعر أردب القمح اليوم

وسجل سعر أردب القمح 2024 نحو 2000 جنيه لأعلى درجة نقاوة وهي 23.5 درجة، ويقل 50 جنيهًا كلما قلت درجة نقاوته، أي يبلغ 1950 لدرجة نقاوة 23 قيراط، و1900 لدرجة نقاوة 22.5 قيراط.