محافظ القليوبية يتابع توريد القمح في صومعة عرب العليقات بالخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة تفقدية في صومعة القمح بعرب العليقات بالخانكة، لمتابعة انتظام عملية توريد القمح.

تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين

وأوضح محافظ القليوبية أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 20480 فدان قمح، وإجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 29.831.391 طن، مشيرا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على الصالح العام، موضحا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح، ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة

وتابع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين عنه حسب نسبة النقاوة، بأسعار توريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23.5، و1950جنيها لأردب القمح 23 درجة و1900جنيه لأردب القمح درجة 22.5، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.