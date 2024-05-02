فئات ممنوعة من تناول أدوية المعدة.. هل أنت منهم؟

وجود آلام ومشاكل في المعدة من الأمور الشائعة، فبمجرد الشعور بآلامها يلجأ عدد من الأشخاص لتناول مجموعة من الأدوية أملا في تخفيف هذه الآلام، ولكن يتفاجأ بنتائج عسكية، مما جعل الأطباء يحذرون فئات معينة من تناول أدوية المعدة لأنها تمثل خطرا كبيرا على الصحة، فما هي هذه الفئات وما العلاج البديل؟.

فئات ممنوعة من تناول أدوية المعدة

هناك أشخاص يتناولون أدوية المعدة فتزداد مخاطر إصابتهم بالكثير من الأمراض، خاصةً إذا كانوا مصابين بأمراض ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فينتج عنها الكثير من المشاكل متعلقة بزيادة الكوليسترول والتأثير على خلايا الجسم والإصابة بالصداع النصفي، بحسب دراسة أمريكية نُشرت في صحيفة «ذا صن»، وهو ما أوضحه محمد سعيد، أخصائي الجهاز الهضمي وأمراض الباطنة والتغذية العلاجية، إذ أوضح أن أدوية المعدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، لذلك يجب تناولها بوصفة طبية لأن كل شخص تختلف حالته الصحية عن الآخر.

الأعراض الجانبية

وأضاف «سعيد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنها في حالة الإصابة بهذه الأمراض، وتناول أدوية المعدة دون إشراف طبيب، ينجم الأعراض التالية:

تسبب تلف في الدماغ.

إدرار الكلى.

التأثير الضار على الكبد.

زيادة حمض المعدة.

الإصابة بالإمساك المزمن.

الإصابة بالصداع النصفي.

الالتهاب وحرقة المعدة.

عسر الهضم.

الجرعات المناسبة

وأضاف أنّ الأدوية تحتوي على خصائص تؤثر على صحة الجسم، فبالتالي لابد أن تؤخذ بإشراف من الطبيب، ليتم تحديد الجرعات، منبهًا على ضرورة مراجعة طريقة استعمال الدواء، ومناقشة أيِ أعراض تظهر عن طريق التحدث مع الطبيب واستعمال الأدوية وفقًا للتعليمات، وعدم تناول أكثر من نوع دواء لأكثر من مرض معًا.

العلاج الطبيعي

وهناك أعشاب ومأكولات طبيعية لعلاج ألم المعدة، أوضحها محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة، وهي:

شاي البابونج يهدئ من آلام الجهاز الهضمي، لذا ينصح بتناوله باستمرار.

الزنجبيل يساعد على تهدئة المعدة، إذ يساعد على عملية الهضم.

الينسون يقلل من حموضة المعدة، ويخفف من الألم والحرقة، قوي مضاد للقرحة.

القرنفل يساعد على تهدئة بطانة المعدة، وتبريدها من الالتهابات.

تناول الخضراوات من الخس والجزر.

الأطعمة ذات الألياف الغذائية وأوميجا 3، من بذر الكتان والشوفان.

نصائح تساعد على علاج المعدة

وقدم بعض النصائح التالية: