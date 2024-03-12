«وداعا لمشكلات القولون».. عشبة سحرية لعلاج الإمساك

تطهير القولون بصورة دورية يمنع العديد من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي ويعالج الانتفاخات وغازات المعدة التي يعاني الكثيرون منها، إما بسبب سوء التغذية أو تناول الأطعمة المشبعة بالتوابل والتعرض المستمر للتوتر، ولعلاج القولون تستخدم الأدوية المتعارف عليها لعلاج الإمساك وآلام القولون، لكن تبقى الوصفات الطبيعية الحل الأفضل في علاج مشاكل المعدة.

مشروب النعناع لعلاج القولون

تختلف مسببات آلام القولون من تدخين وتناول أطعمة حارة باستمرار والتعرض للضغوط والانفعالات العصبية، حسب لقاء تلفزيوني للدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، نصح خلاله بالمداومة على تناول مشروب النعناع الساخن لما له من قدرة على تحسين حالة الهضم والتخلص من انتفاخات القولون وتقلصات البطن الناتجة عنه، مضيفا أن على مريض القولون الحرص على إضافة الكركم إلى طعامه للقضاء على الفضلات المترسبة بالقولون.

فوائد عشبة السنامكي

لا يتوقف علاج القولون بالأعشاب على النعناع وحده، إنما هناك عشبة السنامكي أو ما تعرف بـ«السنا» المتوافرة لدى العطارين وفي الصيدليات، حيث يتم تقديمها في صورة كبسولات تعمل على تطهير القولون والقضاء على المواد الغذائية الراكدة في المعدة، ولا يقتصر نفعها عند هذا الحد بل يمتد ليشمل عدة فوائد جعلت البعض يطلق عليها العشبة السحرية لما لها من فوائد مذهلة نرصد بعضاً منها عبر موقع «hasty bake»:

1. علاج فعال للإمساك، بسبب احتوائها على مركبات «الجلوكوسيدات» التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإمساك.

2. تستخدم عشبة السنامكي كمطهر طبيعي لتنظيف القولون.

3. تقليل نمو البكتيريا، بسبب احتوائها على الزيوت العطرية التي تمنع تكاثر البكتيريا خاصةً عند الإصابة بالالتهابات.

عشبة الكمون لعلاج عسر الهضم

عشبة الكمون فعالة جداً في التخفيف من الأعراض المصاحبة لعسر الهضم، مثل: حرقة المعدة، والغثيان، لما تحتويه من عناصر مضادة للأكسدة وأحماض «أوميجا 3» بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور محمد عصمت خورشيد استشاري مناظير الجهاز الهضمي، الذي أضاف أن تناول مشروب الكمون الساخن على معدة فارغة يمكن أن يساعد في القضاء على الغازات المتراكمة بالمعدة وبالتالي التقليل من انتفاخات القولون وتعزيز حركة الأمعاء في اليوم، بما يقضي على الإمساك.