مروى اللبنانية: والدتي في المستشفى.. يا رب الطف بها

أعلنت الفنانة مروى اللبنانية دخول والدتها غرفة العمليات، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

مروى اللبنانية تعلن دخول والدتها العناية العمليات

وكتبت الفنانة مروى عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «يا الله إن أمي بين يديك اسألك أن تحفظها بعينك التي لا تنام، وتخرجها من غرفة العمليات على خير، يا رب ترجع إلينا سالمة غانمة، والطف بها وقدر لها الرحمة».

سبب اعتذار مروى عن حفل زفاف ابنة بدرية

كانتالفنانة اللبنانية مروى كشفت عن سبب اعتذارها الأساسي عن عدم تواجدها بحفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة، الذي أقيم منذ أيام، وحضره كبار نجوم الفن في مصر، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أجمل شعور وفرحة لقيتها بعيون بدرية وهي شايفة بنتها سلمى الجميلة ملاك أبيض في ليلة جميلة من أجمل الليالي كنت أتمني أكون معاكم بس للأسف أنا في لبنان ربنا يفرحك دايما يا ملكة».