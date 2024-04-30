الفنانة مروى: تواجدي في لبنان وراء تغيبي عن حضور زفاف ابنة بدرية طلبة

كشفت الفنانة اللبنانية مروى عن سبب اعتذارها الأساسي عن عدم تواجدها بحفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة، الذي أقيم منذ أيام، وحضره كبار نجوم الفن في مصر.

مروى تكشف سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

وعن سبب اعتذارها عن عدم حضور حفل زفاف ابنة بدرية طلبة، كتبت مروى عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أجمل شعور وفرحة لقيتها بعيون بدرية وهي شايفة بنتها سلمى الجميلة ملاك أبيض في ليلة جميلة من أجمل الليالي كنت أتمني أكون معاكم بس للأسف أنا في لبنان ربنا يفرحك دايما يا ملكة».

مشاهد من حفل زفاف بدرية طلبة

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد في حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة، من بينهم الفنانة سوسن بدر، والتي قبلت يدها، إذ كانت أول الحضور، كما شهد حفل الزفاف تأثر الفنانة بدرية طلبة، والتي لم تتمالك دموعها أثناء الزفة الخاصة بابنتها وقبلت يدها هي الأخرى.