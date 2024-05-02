عضو بـ«النواب»: افتتاحات الرئيس السيسي للمصانع يدعم ملف التوطين

أكد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أنّ افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصانع يؤكد حجم اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية، والنهوض بالصناعة المصرية والعمل على رفع شعار صنع في مصر في مختلف دول العالم من خلال التصدير وتقليل الفجوة الاسترادية، إذ تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمصانع التي تعمل على زيادة الإنتاج لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الاستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.

توطين الصناعات الوطنية

وأضاف عبدالقادر، أنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عددٍ من الحوافز في صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

وأشار عبدالقادر إلى أنّ الدولة المصرية تبنت مباردة «ابدأ» لدعم العمالة وتشغيل المصانع وتدريب العمال؛ ليكونوا مهيئين لاحتياجات سوق العمل، خصوصًا أنّ أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول؛ لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.

زيادة الاستثمارات الصناعية

وقال عبدالقادر إنّ الدولة المصرية نجحت في زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير.