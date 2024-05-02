رئيس «عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي تؤكد دعمه المستمر لكل الفئات

ثمن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها اليوم في احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنّها تدعم العمال في مختلف الفئات، وخاصة العمالة غير المنتظمة، إذ إنّ قرار رفع الحد الأدنى لصندوق الإعانة غير المنتظمة لـ1500 جنيه بدلا من 600 يؤكد حرص الرئيس على هذه الفئة من العمال.

إصدار قانون العمل

وأضاف جبران، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي في القرارات التي اتخذها اليوم أكد أهمية تنظيم القوانين وسرعة إصدار قانون العمل، ما يدل على أنّ الرئيس السيسي يعي جيدا أن هذا هو دستور العمل، وأنّ هذا سيُحقق التوازن ما بين أصحاب الأعمال والعمالة، مشيرًا إلى أنّ قرارات الرئيس شملت كل الفئات العمالية حتى الشباب منهم، وهذا يدل على أن الرئيس يُعطي لهم فرصة كبيرة في ولايته الجديدة.

احتفالية عيد العمال

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن الرئيس السيسي يحرص على مساندة العمالة في مختلف الفئات إذ إنّ هذه القرارات تصب جميعها في صالح العمال، مؤكدًا حرص الرئيس على سلامة العمال وأصحاب الأعمال، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الفئات العمالية المختلفة.