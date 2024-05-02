إلقاء مليون زريعة سمك بلطي ومبروك في بحر أبو الأخضر بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنزال مليون أُصبعية أسماك ما بين «500 ألف أصبعية سمك بلطي نيلي و500 ألف أصبعية سمك مبروك» تم استزراعها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في منطقتي بحر فاقوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة دعمًا لمهنة الصيد وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على المهنة.

تنمية الثروة السمكية في الشرقية

وأوضح أنّ المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك والمفرخات «مفرخ صان الحجر - مفرخ العباسة» للاستزراع السمكي المستمر طوال العام في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة «بحر مويس - بحر فاقوس - بحر أبو الأخضر» بأطوال تصل إلى 350 ألف كم.

إنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالشرقية، إلى أنه جرى استلام وإنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي والمبروك بعدد 500 ألف أصبعية في بحر فاقوس وإنزال 500 ألف أصبعية ببحر أبو الأخضر من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي «أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية».