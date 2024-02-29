3 مهن تألق فيها مصطفى شعبان.. آخرها تاجر سمك بمسلسل المعلم

استطاع الفنان مصطفى شعبان، تقديم شخصيات مختلفة، على مدار مشواره الفني، منها مصمم أزياء في مسلسل الزوجة الرابعة، وطبيب في مسلسل دكتور أمراض نسا، وغيرهما من الأدوار، آخرها دور تاجر سمك في مسلسل المعلم.

مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

يؤدي مصطفى شعبان دور تاجر سمك، في مسلسل المعلم، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، يواجه عديد من الصعوبات، بعد سجن والده من قبل بعض تجار السمك، لذا يسعى للتصدي لهم ومواجهتهم، من أجل حماية زوجته وطفله، ويسعى لاستعادة قوته ومركزه في المهنة.

فريق عمل مسلسل المعلم:

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، وأحمد بدير، ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف وعمرو الدرديري.

مصطفى شعبان طبيب في «دكتور أمراض نسا»

لعب الفنان مصطفى شعبان أدوارًا مختلفة، منها طبيب أمراض نساء، في مسلسل «دكتور أمراض نسا»، إذ يسلط العمل الدرامي الضوء، على حياة الأطباء، والمشكلات التي يواجهونها في عملهم، وتضعهم أمام تحديات الحياة.

مسلسل دكتور أمراض نسا، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعدد من الفنانين أبرزهم، صابرين، حورية فرغلي، طارق صبري، محمد فرج، ومحمد دسوقي، ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح.

مصمم أزياء في مسلسل «الزوجة الرابعة»

من المهن التي قدمها مصطفى شعبان، في أعماله الدرامية، دور مصمم أزياء، في مسلسل الزوجة الرابعة، من خلال شخصية فواز الصياد، الذي خاض رحلة كفاح بالعمل في مصنع صغير، بأحد الأحياء الشعبية، وبمرور الوقت يتحول إلى مصانع عديدة، وقصة نجاح لأهل منطقته.

فريق عمل مسلسل الزوجة الرابعة:

مسلسل الزوجة الرابعة من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعدد من الفنانين أبرزهم علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، سامي مغاوري، ولقاء الخميسي، ﺇﺧﺮاج مجدي الهواري، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح.