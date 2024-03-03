وظائف أبطال دراما رمضان 2024.. مصطفى شعبان تاجر سمك وصبا مبارك «طباخة»

يتنافس نجوم الفن لتقديم أفضل ما لديهم من خلال دراما شهر رمضان هذا العام، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وحصد إشادات الجمهور والنقاد، لذا يجسدون من خلال أدوارهم عددا من الوظائف المتنوعة، لرصد ما يدور داخل المجتمع والتعبير عن فئاته المختلفة.

ريهام حجاج مدرسة تاريخ

وتقدم الفنانة ريهام حجاج هذا العام لأول مرة شخصية كوميدية تُدعى «صدفة»، وذلك من خلال مسلسل صدفة الذي يعرض في رمضان 2024، حيث تعمل مدرسة تاريخ، وتحمل سراً تسعى لإخفائه، ولكن علاقتها بـ«مهران» تدفعها لكشف هذا السر.

ومن أبطال مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مصطفى شعبان تاجر سمك

وقرر الفنان مصطفى شعبان أن يخوض تجربة جديدة هذا العام من خلال مسلسل المعلم، حيث يقدم من خلاله شخصية «حامد» الذي يعمل تاجراً للسمك في إحدى الأسواق، ثم يجد نفسه داخل صراعات وسط كبار التجار في السوق، ومن أبطال مسلسل المعلم الفنان مصطفى شعبان ومحمد العمروسي وانتصار، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

أمير كرارة طبيب عظام

أما الفنان أمير كرارة فيقدم في رمضان 2024 شخصية ياسين الذي يعمل طبيباً للعظام، وينتمي لعائلة كبيرة تُدعى عائلة الرفاعي، ويدخل في عدد من الصراعات مع من حوله، ويشارك في البطولة الفنان ميرنا جميل وأحمد رزق، وتأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد العوضي في مخزن أخشاب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في رمضان هذا العام من خلال مسلسل حق عرب، حيث يجسد شخصية «عرب» الذي يعمل في مخزن الأخشاب الذي يمتلكه الفنان رياض الخولي، وتدور الأحداث في إطار الدراما الممزوجه بالتشويق والإثارة، كما أنه يحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق، والمؤلف محمود حمدان.

حسن الرداد سائق ميكروباص في رمضان 2024

ومن ضمن الأعمال التي تنتجها الشركة المتحدة في رمضان 2024 مسلسل محارب، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ويجسد من خلاله شخصية سائق ميكروباص يُدعى عزيز، والذي يتعرض لعدد من المصاعب التي يتصدى لها، ويشارك في البطولة حسن الرداد وأحمد زاهر ونرمين الفقي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

غادة عبدالرازق سيدة أعمال

وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق شخصية عايدة التي تتاجر في العقارب، حيث تعمل على استخلاص سمها وبيعه، لتدخل في صراعات مستمرة، ويشارك في بطولة العمل محمد علاء ورياض الخولي وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أكرم حسني مديراً في فندق

أما الفنان أكرم حسني فيقدم هذا العام شخصية مدير إحدى الفنادق، من خلال أحداث مسلسل بابا جه، والذي تدور في إطار كوميدي ممزوج ببعض من الدراما، ومن أبطال العمل نسرين أمين، وتأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

نيللي كريم خبيرة طاقة وأحد مشاهير السوشيال ميديا

وتشارك الفنان نيللي كريم هذا العام في المسلسل الكوميدي فراولة، حيث تجسد شخصية تُدعى فراولة، وابنة حارس أحد العقارات، وهي تقرأ الفنجان، وتتصاعد الأحداث، وتصبح أحد مشاهير السوشيال ميديا وخبيرة في مجال الطاقة، ويشارك في البطولة كريم وحجاج عبدالعظيم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

صبا مبارك طباخة في لحظة غضب

وتقدم الفنانة صبا مبارك من خلال مسلسل لحظة غضب مهنة الطباخة يمنى، التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي شريف، وتتطور الأحداث وتأخذ منعطفا آخر، ويشارك في البطولة محمد شاهين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

دياب ظابط مصري في حرس الحدود

وفي تجربة جديدة ومختلفة من نوعها خلال الدراما الرمضانية هذا العام، يقدم الممثل والمطرب دياب شخصية أدهم الضابط المصري في حرس الحدود، وذلك من خلال مسلسل مليحة الذي يتناول القضية الفلسطينية، ويشارك في البطولة ميرفت أمين، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.