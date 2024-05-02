عروض فنية ومنتجات يدوية وتراثية ضمن فعاليات الاحتفال بـ«يوم الشرقية»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ المحافظة استعدت لتنظيم ثالث جولات احتفالية «يوم الشرقية» تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة بميدان طلعت حرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق صباح الأحد المقبل 5/5/2024، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة لقصور الثقافة ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة.

تنشيط السياحة الداخلية

وأوضح محافظ الشرقية، أنّ ذلك يأتي بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمحافظة وما تشتهر به من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية والحرف التراثية.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أنّ احتفالية «يوم الشرقية» تحت رعاية المحافظة ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة تتضمن الآتي:

- معرض يوم الشرقية للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بمشاركة 17 حرفيًا، وذلك بالاشتراك مع لجنة شؤون ذوي الهمم ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

معرض للفنون التشكيلية

- معرض للفنون التشكيلية يضم «لوحات فنية – صور فوتوغرافية – منحوتات» لـ25 فنانًا تشكيليًا من القاهرة والإسكندرية، يعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، إضافة لتواجد ورشة حية للرسم بالاشتراك مع نقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة.

- عروض للفنون التراثية المميزة للمحافظة تقدمها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تتضمن عرضا لراقصي التنورة فضلاً عن عرض للمواهب الموسيقية.

- تخصيص قسم بالمعرض للتنشيط والترويج للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية، وتسويق برنامج رحلات لزيارة «نقطة مسار العائلة المقدسة - قرية القراموص - برك الصيد - المباني ذات الطراز المعماري».