محافظ الشرقية يوافق على تغيير نشاط أراض للمستثمرين في بلبيس إلى صناعي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب.

تقنين أوضاع المستثمرين

وخلال الاجتماع، جرى عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بمحافظة الشرقية، بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيهًا للمتر، ليوافق المجلس على سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

إجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة

وأكد «غراب» على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، للانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة لضمان استمرارية المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وقال إنه سيزور المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجهم فوراً تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.