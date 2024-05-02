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السيسي يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

كتب:

محمد أبو عمرة
02:16 م | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، قدّم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.