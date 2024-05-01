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الطيب يهنئ تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

كتب:

محمد أيمن سالم
12:50 م | الأربعاء 01 مايو 2024
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم مكالمة هاتفية مع قداسة البابا ‏تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.‏

التهنئة بعيد القيامة

وأعرب فضيلة الإمام عن تمنياته الطيبة لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين بدوام الصحة والعافية، وأن تكون ‏هذه المناسبات فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن، ودعم النسيج الوطني والمجتمعي.‏

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