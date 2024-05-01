الطيب يهنئ تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم مكالمة هاتفية مع قداسة البابا ‏تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.‏

التهنئة بعيد القيامة

وأعرب فضيلة الإمام عن تمنياته الطيبة لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين بدوام الصحة والعافية، وأن تكون ‏هذه المناسبات فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن، ودعم النسيج الوطني والمجتمعي.‏