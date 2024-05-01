الطيب يهنئ تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة
كتب:
محمد أيمن سالم
12:50 م | الأربعاء 01 مايو 2024
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس
أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم مكالمة هاتفية مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.
التهنئة بعيد القيامة
وأعرب فضيلة الإمام عن تمنياته الطيبة لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين بدوام الصحة والعافية، وأن تكون هذه المناسبات فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن، ودعم النسيج الوطني والمجتمعي.