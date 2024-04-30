رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفال عيد القيامة المجيد السبت المقبل

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد، السبت 4 مايو المقبل، في الواحدة مساء، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

ويتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

نقل فعاليات الاحتفال على التلفزيون المصري

من جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: «من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة 12 مساء، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال».